Свитолина програла в первом матче в Дохе. В этом сезоне у Элины 5 поражений в 9 матчах

Спад в результатах первого номера украинского тенниса продолжается. Вслед за ранними вылетами на турнирах в Брисбене и Дубае Элина Свитолина не смогла выиграть даже матч в Дохе.

Подножку украинке поставила Аманда Анисимова, которая одержала победу в двух сетах - 3:6, 3:6.

Это поражение стало для Свитолиной уже пятым в девяти играх нынешнего сезона (без учёта командного Кубка Федерации). Дольше всего 25-летняя украинка задержалась на Australian Open и на Thailand Open, где прошла по два первых раунда, однако затем вылетала от испанки Гарбинье Мугурусы и японки Нао Хибино соответственно.

Смешанные чувства оставил и Кубок Федерации в составе сборной Украины: из трёх матчей Элина - которая была там самым рейтинговым игроком - выиграла два, уступив в решающей схватке эстонке Анетт Контавейт. К счастью, подстраховали напарницы по сборной.

Напомним, что перед стартом текущего сезона работу с Элиной начал Маркос Багдатис. Но пока это привело к падению на седьмое место рейтинга WTA.

"Начиная с Australian Open изменился рисунок игры Свитолиной, она явно меняет концепцию своей игры, - отмечает бывший спонсор теннисистки Юрий Сапронов. - Думаю, к своему "боевому" [весу] Элина добавила 3-4 кг. Зачем? Чтобы добавить мощи, через тестостерон, и через "железо" на тренировках. В последние несколько лет козырь Элины, - скорость и физическая готовность. Убойного или козырного форхеда (удара справа) или бекхенда (удара слева), равно, как и подачи у нее нет. Она сильна в скорости и в контратаке. Сейчас, понимая, что этого явно недостаточно для победы на Шлемах, она меняет концепцию и рисунок игры. Элина пробует не затягивать игру, чаще рисковать и быстрее завершать розыгрыш. Для этого нужно время, другая работа мышц и головы, и главное, уверенность в своих ударах. Я уверен, что не далек от истины. Элина много работает и пытается улучшить все элементы, и ищет новое", - отметил специалист.

Сама Свитолина не теряет оптимизма.

"Это не был лучший старт сезона для меня, но я стараюсь оставаться позитивной и как можно быстрее перегруппироваться. Я знаю, что впереди длинный путь, и я готова выкладываться на 100% на каждом турнире. Я провела годы в теннисной элите и я должна постараться справляться со взлетами и падениями", - цитирует Элину БТУ.

"Я все еще пытаюсь найти способ, как прервать эту плохую серию результатов. Я ищу, что мне нужно улучшить, чтобы изменить эту плохую динамику. Мне нужно быть сильнее физически и быть в лучшей форме. Все нужно улучшить. Я тяжело работаю, но что-то на данный момент идет неправильно. Но мы будем продолжать работать ради того момента, когда я буду чувствовать себя лучше и буду лучше играть", - отмечает украинка.