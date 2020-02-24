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Джокович уверенно обыграл Жазири на старте турнира в Дубае

Теннис
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Серб легко справился с соперником

Джокович уверенно обыграл Жазири на старте турнира в Дубае
Новина українською

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович, обыграл тунисца Малека Жазири, занимающего 260-ю строчку рейтинга ATP на старте турнира в Дубае.

Доха. Первый круг. Мужчины

Новак Джокович - Малек Жазири 6:1, 6:2

Матч продолжался 1 час. За это время 32-летний Джокович выполнил семь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 36-летний Жазири дважды подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу серба.

Во втором круге соревнований Dubai Duty Free Tennis Championships Джокович сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.

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В статье: Новак Джокович
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