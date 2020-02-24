Сборная Украины огласила состав на матч с Тайванем в Кубке Дэвиса

Оглашен состав сборной Украины на матч плей-офф Первой мировой группы против Тайваня, который 6-7 марта состоится в Запорожье.

В составе Украины выступят Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко.

В случае победы Украина в сентябре сразится за выход в квалификацию Кубка Дэвиса со сборными, проигравшими на отборочном этапе.