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Сборная Украины огласила состав на матч с Тайванем в Кубке Дэвиса

Теннис
(1 голосов)

Матч состоится 6 и 7 марта

Сборная Украины огласила состав на матч с Тайванем в Кубке Дэвиса
Новина українською

Оглашен состав сборной Украины на матч плей-офф Первой мировой группы против Тайваня, который 6-7 марта состоится в Запорожье.

В составе Украины выступят Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко.

В случае победы Украина в сентябре сразится за выход в квалификацию Кубка Дэвиса со сборными, проигравшими на отборочном этапе.

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В статье: сборная Украины по теннису
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