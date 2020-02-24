Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины огласила состав на матч с Тайванем в Кубке Дэвиса
Матч состоится 6 и 7 марта
Оглашен состав сборной Украины на матч плей-офф Первой мировой группы против Тайваня, который 6-7 марта состоится в Запорожье.
В составе Украины выступят Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко.
В случае победы Украина в сентябре сразится за выход в квалификацию Кубка Дэвиса со сборными, проигравшими на отборочном этапе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...