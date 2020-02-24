Джокович: Это отличное начало

Четырехкратный чемпион турнира в Дубае Новак Джокович прокомментировал победу над Малеком Жазири в первом круге (6:1, 6:2).

"Это отличное начало. Как я уже говорил перед турниром, я скучал по выступлениям в Дубае, мне очень нравится здесь играть, очень нравятся вечерние матчи.

Мне кажется, я сделал все настолько хорошо, насколько было возможно в первом матче. Конечно, в чем-то всегда можно прибавить. Но я должен быть доволен этим выступлением".

Во втором круге серб сыграет с Филиппом Кольшрайбером.

"Я проиграл ему в прошлом году в Индиан-Уэллс в двух сетах. Я знаю, на что он способен. Он любит играть с топ-теннисистами на крупных турнирах, он очень опытный, отлично готов физически. Несмотря на возраст, он продолжает играть на высоком уроне. Безусловно, я не буду его недооценивать. Я подготовлюсь.

Сейчас я хорошо себя чувствую, и сегодня мы увидели воплощение моих внутренних ощущений. Я уверен в себе, хорошо бью. Надеюсь, это продолжится в следующем матче".