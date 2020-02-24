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Джокович: Это отличное начало
Серб доволен своим выступлением на старте турнира
Четырехкратный чемпион турнира в Дубае Новак Джокович прокомментировал победу над Малеком Жазири в первом круге (6:1, 6:2).
"Это отличное начало. Как я уже говорил перед турниром, я скучал по выступлениям в Дубае, мне очень нравится здесь играть, очень нравятся вечерние матчи.
Мне кажется, я сделал все настолько хорошо, насколько было возможно в первом матче. Конечно, в чем-то всегда можно прибавить. Но я должен быть доволен этим выступлением".
Во втором круге серб сыграет с Филиппом Кольшрайбером.
"Я проиграл ему в прошлом году в Индиан-Уэллс в двух сетах. Я знаю, на что он способен. Он любит играть с топ-теннисистами на крупных турнирах, он очень опытный, отлично готов физически. Несмотря на возраст, он продолжает играть на высоком уроне. Безусловно, я не буду его недооценивать. Я подготовлюсь.
Сейчас я хорошо себя чувствую, и сегодня мы увидели воплощение моих внутренних ощущений. Я уверен в себе, хорошо бью. Надеюсь, это продолжится в следующем матче".