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Бондаренко выиграла стартовый матч в Акапулько

Теннис
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Успешный старт украинки в Мексике.

Бондаренко выиграла стартовый матч в Акапулько
Новина українською

Екатерине Бондаренко пришлось провести на корте почти три часа, чтобы оформить волевую победу над 87-й ракеткой мира Данкой Ковинич.

Теннисистка из Кривого Рога могла решить все вопросы и в двух сетах, но в стартовой партии после камбэка со счета 2:4 упустила три сет-бола – один при счете 6:5 и еще два на тайбрейке.

После поражения в первом сете Бондаренко сделала шесть брейков, чем компенсировала три неудачных гейма на своей подаче.

В матче с Ковинич Бондаренко сделала 14 двойных ошибок, реализовала 8 из 17 брейк-поинтов и проиграла 5 геймов на своей подаче.

За свой второй четвертьфинал в сезоне Екатерина Бондаренко в четверг сыграет с 7-й сеяной в Акапулько Хизер Уотсон.

Акапулько. WTA International с призовым фондом $275,000. 1-й раунд

Екатерина Бондаренко (Украина) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:7, 6:4, 6:2

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В статье: Катерина Бондаренко
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