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Бондаренко выиграла стартовый матч в Акапулько
Успешный старт украинки в Мексике.
Екатерине Бондаренко пришлось провести на корте почти три часа, чтобы оформить волевую победу над 87-й ракеткой мира Данкой Ковинич.
Теннисистка из Кривого Рога могла решить все вопросы и в двух сетах, но в стартовой партии после камбэка со счета 2:4 упустила три сет-бола – один при счете 6:5 и еще два на тайбрейке.
После поражения в первом сете Бондаренко сделала шесть брейков, чем компенсировала три неудачных гейма на своей подаче.
В матче с Ковинич Бондаренко сделала 14 двойных ошибок, реализовала 8 из 17 брейк-поинтов и проиграла 5 геймов на своей подаче.
За свой второй четвертьфинал в сезоне Екатерина Бондаренко в четверг сыграет с 7-й сеяной в Акапулько Хизер Уотсон.
Екатерина Бондаренко (Украина) – Данка Ковинич (Черногория) – 6:7, 6:4, 6:2