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Стартовый успех Бондаренко в Акапулько. ВИДЕО
Обзор матча между Екатериной Бондаренко и Данкой Ковинич в первом раунде турнира WTA в Мексике (6:7, 6:4, 6:2).
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