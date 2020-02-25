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Надаль снова может стать первой ракеткой мира
Но все в руках Джоковича.
На этой неделе на вершине рейтинга АТР могут произойти изменения, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Рафаэль Надаль вернется на первую позицию в мировом рейтинге в том случае, если станет трехкратным чемпионом турнира в Акапулько, а Новак Джокович в Дубае остановится ранее полуфинала.
Надаль стартует в Акапулько матчем с испанцем Пабло Андухаром, а во втором раунде грунтовый король может сыграть с Миомиром Кецмановичем.
Джокович накануне в первом круге в Дубае легко обыграл Малика Жазири (6:1, 6:2), а следующим соперником серба станет немец Филипп Кольшрайбер.
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