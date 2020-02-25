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Ястремская в Дохе обыграла чемпионку Australian Open

Теннис
(2 голосов)

Громкая победа Даяны на катарском харде.

Ястремская в Дохе обыграла чемпионку Australian Open
Новина українською

Во втором круге Qatar Total Open Ястремская играла с пятой ракеткой мира и сенсационной чемпионкой Открытого чемпионата Австралии Софией Кенин. По личным встречам у теннисисток было равновесие – в прошлом сезоне Ястремская была сильнее на Уимблдоне, но в Торонто выиграла Кенин.

Первый сет Ястремская забрала за счет брейка в четвертом гейме. Даяна выполнила 7 эйсов, что помогло ей избежать потери своей подачи.

Второй сет Кенин начала с раннего брейка, однако Ястремская быстро ответила своим результативным геймом на приеме. При счете 5:4 Даяна не смогла подать на матч, но на тайбрейке быстро добилась комфортного отрыва и не позволила Кенин вернуться в игру.

В матче с Кенин Ястремская подала 13 эйсов, сделала 5 двойных ошибок, реализовала 3 из 5 брейк-поинтов и упустила два гейма на своей подаче.

Сегодняшняя победа стала для Ястремской второй крупнейшей в карьере. Осенью прошлого года одесситка на турнире в Ухане одолела Каролину Плишкову, которая на тот момент в рейтинге WTA стояла на второй строке.

Путевку в четвертьфинал в Дохе Даяна Ястремская разыграет в матче с Гарбинье Мугурусой или Айлой Томлянович.

Доха. WTA Premier 5 с призовым фондом $3,240,445. 2-й раунд

Даяна Ястремская (Украина) – София Кенин (США, 6) – 6:3, 7:6

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В статье: Даяна Ястремская София Кенин
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