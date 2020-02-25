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Кори Гауфф - первая с 2005 года 15 летняя теннисистка, которая вошла в топ-50 рейтинга
В январе она дошла до четвертого круга Australian Open
Американка Кори Гауфф в обновлённом рейтинге WTA впервые в карьере поднялась на 49-ю строчку. Уроженка Атланты стала первой с 2005 года 15-летней теннисисткой, которой удалось попасть в топ-50, сообщается на официальном сайте тура.
В августе 2005 года в топ-50 входила 15-летняя представительница Болгарии Сесил Каратанчева.
В январе Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой в Открытой эре, которой удалось пробиться в четвёртый круг Australian Open. В третьем раунде она победила действующую чемпионку японку Наоми Осаку.