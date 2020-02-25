Монфис прокомментировал свою 10 матчевую победную серию

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, как ему удалось выиграть 10-й матч подряд. На старте турнира в Дубае (ОАЭ) француз одолел венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 7:5.

"Я думаю, причина в борьбе. Я сражался изо всех сил. Я верил до конца, несмотря на то что играл плохо. В прошлом году я хорошо поработал здесь, матчи были фантастическими. Надеюсь, в следующей встрече я покажу игру гораздо лучше", – цитирует Монфиса Tennis World USA.

В текущем сезоне Монфис выиграл турнир в Монпелье (Франция), а также защитил чемпионский титул на турнире в Роттердаме (Нидерланды). В финале Монфис одержал победу над 19-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:2, 6:4.