  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монфис прокомментировал свою 10 матчевую победную серию
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монфис прокомментировал свою 10 матчевую победную серию

Теннис
(1 голосов)

Теннисист рассказал секрет успеха

Монфис прокомментировал свою 10 матчевую победную серию
Новина українською

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал, как ему удалось выиграть 10-й матч подряд. На старте турнира в Дубае (ОАЭ) француз одолел венгра Мартона Фучовича со счётом 6:4, 7:5.

"Я думаю, причина в борьбе. Я сражался изо всех сил. Я верил до конца, несмотря на то что играл плохо. В прошлом году я хорошо поработал здесь, матчи были фантастическими. Надеюсь, в следующей встрече я покажу игру гораздо лучше", – цитирует Монфиса Tennis World USA.

В текущем сезоне Монфис выиграл турнир в Монпелье (Франция), а также защитил чемпионский титул на турнире в Роттердаме (Нидерланды). В финале Монфис одержал победу над 19-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:2, 6:4.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...