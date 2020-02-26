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Япония и Эквадор сыграют в Кубке Дэвиса без зрителей

Теннис
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Соображения безопасности.

Япония и Эквадор сыграют в Кубке Дэвиса без зрителей
Новина українською

Международная федерация тенниса (ITF) официально объявила, что матч Кубка Дэвиса между Японией и Эквадором (6-7 марта в Мики) по причине бушующей в мире эпидемии коронавируса пройдет без зрителей.

Это решение в ITF приняли после консультаций с Японской теннисной федерации, которая в свою очередь следовала рекомендациям Японского теннисного агентства и Министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Япония и Эквадор в начале марта разыграют путевку в Финал Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Илья Марченко из-за эпидемии коронавируса не смог отыграть финал на челленджере в Бергамо.

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В статье: Кубок Дэвиса
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