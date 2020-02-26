Шарапова объявила о завершении карьеры

"Теннис показал мне мир – и он показал мне, из чего сделана я. Что бы я не выбрала для своей следующей главы, я все еще буду расти. Теннис, я прощаюсь с тобой", - написала Мария Шарапова в Instagram.

Шарапова пять раз выигрывала турниры Большого шлема, побеждала на Итоговом турнире, брала серебро на Олимпиаде-2012 в Лондоне и становилась первой ракеткой мира. Среди действующих теннисисток по количеству одиночных титулов (36) россиянка уступала только Серене Уильямс (73), Винус Уильямс (49) и Ким Клийстерс (41).

Переломной в карьере Шараповой стала допинговая дисквалификация в 2016 году за применение мельдония. После возвращения на корт Мария выиграла только один титул, а на турнирах Большого шлема лишь раз добиралась до четвертьфинала.