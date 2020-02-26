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Шарапова объявила о завершении карьеры
Титулованная россиянка поставила точку в профессиональных выступлениях.
"Теннис показал мне мир – и он показал мне, из чего сделана я. Что бы я не выбрала для своей следующей главы, я все еще буду расти. Теннис, я прощаюсь с тобой", - написала Мария Шарапова в Instagram.
Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. Tennis—I’m saying goodbye.
Шарапова пять раз выигрывала турниры Большого шлема, побеждала на Итоговом турнире, брала серебро на Олимпиаде-2012 в Лондоне и становилась первой ракеткой мира. Среди действующих теннисисток по количеству одиночных титулов (36) россиянка уступала только Серене Уильямс (73), Винус Уильямс (49) и Ким Клийстерс (41).
Переломной в карьере Шараповой стала допинговая дисквалификация в 2016 году за применение мельдония. После возвращения на корт Мария выиграла только один титул, а на турнирах Большого шлема лишь раз добиралась до четвертьфинала.