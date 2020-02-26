Плишкова уступила Жабер и покинула турнир в Дохе

Третья ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований в Дохе (Катар). В трёх партиях она уступила представительнице Туниса Онс Жабер — 4:6, 6:3, 3:6.

Матч продлился 1 час 49 минут. Плишкова отметилась 4 эйсами, 3 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами из 6. На счету Жабер 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 взятые подачи соперницы.

За выход в полуфинал турнира Жабер поспорит ещё с одной представительницей Чехии — Петрой Квитовой.

Действующей чемпионкой соревнований является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.