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Доха. Ястремская в двух сетах проиграла Мугурусе

Теннис
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Вторая ракетка Украины не смогла выйти в четвертьфинал крупного турнира в Катаре.

Доха. Ястремская в двух сетах проиграла Мугурусе
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Четвертый очный матч между Даяной Ястремской и Гарбинье Мугурусой продолжался 1 час и 12 минут и завершился уверенной победой испанки.

В первом сете Ястремская проиграла два гейма на своей подаче и не реализовала один брейк-поинт. Во второй партии Даяна активней заиграла на приеме, но большое количество невынужденных ошибок не позволило украинке замахнуться на камбэк.

Ястремская существенно превзошла Мугурусу по виннерсам (15:2), но в два раза чаще ошибалась (29:14), а также совершила 8 двойных ошибок, в то время как соперница в 83% случаев подавала с первого мяча.

Выступление в Дохе принесло Даяне Ястремской 34 500 долларов и 105 очков в рейтинг WTA.

Доха. WTA Premier 5 с призовым фондом $3,240,445. 3-й раунд

Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:2, 6:4

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В статье: Даяна Ястремская Гарбинье Мугуруса
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