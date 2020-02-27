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Надаль вышел в четвертьфинал в Акапулько
Вторая победа испанца на мексиканском харде.
Во втором круге Рафаэль Надаль за 1 час и 36 минут обыграл 50-ю ракетку мира из Сербии Миомира Кецмановича (6:2, 7:5).
Единственный проблемный момент в матче у испанца возник, когда он в концовке второго сета при счете 5:3 провалил гейм на своей подаче. Кецманович вскоре сравнял счет, но добраться до тайбрейке так и не сумел.
ARE YOU KIDDING ME, @RafaelNadal?!?@TennisTV | #AMT2020 pic.twitter.com/p0SelJr9Os— ATP Tour (@atptour) February 27, 2020
Надаль в своем втором матче в Акапулько подал 3 эйса, сделал 3 двойных ошибки, реализовал 5 из 6 брейк-поинтов и проиграл один гейм на своей подаче.
Следующим оппонентом Рафаэля Надаля в Акапулько станет кореец Квон Сун-ву.