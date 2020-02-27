Украина может принять матч Кубка Федерации против Японии

Накануне ITF на официальном уровне сообщила, что матч Кубка Дэвиса между сборными Японии и Эквадора из-за эпидемии коронавируса пройдет без зрителей.

Федерация тенниса Украины тут же обратилась к Генеральному секретарю Японской Теннисной Ассоциации Хироси Сузуки и ITF с просьбой о переносе матча Кубка Федерации на территорию Украины.

Украина и Япония путевку в квалификацию элитной группы Кубка Федерации должны разыграть 17-18 апреля в городе Осака.

Украина не принимала матчи Кубка Федерации с февраля 2017 года, когда в Харькове обыграла Австралию.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская завершила борьбу на турнире в Дохе.