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Украина может принять матч Кубка Федерации против Японии

Теннис
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Но все зависит от японцев.

Украина может принять матч Кубка Федерации против Японии
Новина українською

Накануне ITF на официальном уровне сообщила, что матч Кубка Дэвиса между сборными Японии и Эквадора из-за эпидемии коронавируса пройдет без зрителей.

Федерация тенниса Украины тут же обратилась к Генеральному секретарю Японской Теннисной Ассоциации Хироси Сузуки и ITF с просьбой о переносе матча Кубка Федерации на территорию Украины.

Украина и Япония путевку в квалификацию элитной группы Кубка Федерации должны разыграть 17-18 апреля в городе Осака.

Украина не принимала матчи Кубка Федерации с февраля 2017 года, когда в Харькове обыграла Австралию.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская завершила борьбу на турнире в Дохе.

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В статье: Кубок Федерации Федерация тенниса Украины
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