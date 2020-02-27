Марченко драматично проиграл в третьем круге турнира в По

В третьем круге французского челленджера Илья Марченко за 2 часа и 24 минуты уступил Теймуразу Габашвили (4:6, 7:5, 5:7).

Во втором сете Марченко отыгрался со счета 0:3 и 0:40 на своей подаче, но сломить Габашвили ему так и не удалось. В решающем сете Илья не заработал ни одного брейк-поинта и проиграл свою подачу, когда до тайбрейка оставался один шаг.

Марченко в По заработал 1460 евро призовых и 8 рейтинговых очков. Вторая ракетка Украины с понедельника вплотную подберется к возвращению в топ-200 рейтинга АТР.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская в Дохе не смогла обыграть бывшую первую ракетку мира.