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Джокович деклассировал россиянина и вышел в полуфинал турнира в Дубае

Теннис
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Серб легко одолел соперника

Джокович деклассировал россиянина и вышел в полуфинал турнира в Дубае
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Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович вышел в полуфинал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала он уверенно обыграл представителя России Карена Хачанова.

Дубае. Мужчины

Новак Джокович - Карен Хачанов 6:2, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. Джокович 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Хачанов выполнил 3 эйса, четырежды ошибся на подаче и оформил 1 брейк.

За выход в финал Джокович поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Ришар Гаске (Франция).

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. Сам Роджер текущий турнир пропускает из-за травмы.

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В статье: Новак Джокович
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