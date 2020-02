Надаль легко вышел в полуфинал в Акапулько

В четвертьфинале Рафаэль Надаль за 1 час и 33 минут разбил 76-ю ракетку мира из Южной Кореи Квон Сун-ву (6:2, 6:1).

Надаль в каждом сете сделал по два брейка, а на своей подаче отыграл 8 брейк-поинтов. Также в активе лидера посева 5 эйсов и 74% выигранных очков с первой подачи.

