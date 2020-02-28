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Надаль легко вышел в полуфинал в Акапулько

Теннис
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Грунтовый король приближается к титулу в Мексике.

Надаль легко вышел в полуфинал в Акапулько
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В четвертьфинале Рафаэль Надаль за 1 час и 33 минут разбил 76-ю ракетку мира из Южной Кореи Квон Сун-ву (6:2, 6:1).

Надаль в каждом сете сделал по два брейка, а на своей подаче отыграл 8 брейк-поинтов. Также в активе лидера посева 5 эйсов и 74% выигранных очков с первой подачи.

Путевку в финал турнира в Акапулько Рафаэль Надаль в субботу разыграет в матче с 7-м сеяным Григором Димитровым, который в четвертьфинале неожиданно прошел Стэна Вавринку (6:4, 6:4).

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В статье: Рафаэль Надаль
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