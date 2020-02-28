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Красота: Элина Свитолина поделилась с болельщиками откровенным фото

Теннис
(3 голосов)

Украинка просто невероятная

Красота: Элина Свитолина поделилась с болельщиками откровенным фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №7) поделилась по своим болельщиками фото из ванной комнаты. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram:

Mood @hiltonkyiv ????

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Напомним, что ранее Свитолина уступила в первом же матче на турнире в Дохе.

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В статье: Элина Свитолина
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