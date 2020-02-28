Красота: Элина Свитолина поделилась с болельщиками откровенным фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №7) поделилась по своим болельщиками фото из ванной комнаты. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram:

Напомним, что ранее Свитолина уступила в первом же матче на турнире в Дохе.