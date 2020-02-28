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Красота: Элина Свитолина поделилась с болельщиками откровенным фото
Украинка просто невероятная
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №7) поделилась по своим болельщиками фото из ванной комнаты. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram:
Напомним, что ранее Свитолина уступила в первом же матче на турнире в Дохе.
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