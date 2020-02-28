Джокович и Надаль сыграют в парном разряде Индиан-Уэллс

Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют в парном разряде на турнире Индиан-Уэллс в США.

Так, сербский теннисист будет играть в паре со своим соотечественником Виктором Троицки (АТР №174). Испанец также сыграет со своим земляком Марком Лопесом (АТР №368) с которым в 2010 и 2012 годах становился чемпионом этого турнира.

В общем, много звездных пар заявилось на эти соревнования в этом году. Среди них:

Стен Вавринка и Саша Зверев

Давид Гоффен и Диего Шварцман

Григор Димитров и Доминик Тим

Карен Хачанов и Андрей Рублев

Гаэль Монфис и Адриан Маннарино

Напомним, что турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 9 по 22 марта.