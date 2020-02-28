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Джокович и Надаль сыграют в парном разряде Индиан-Уэллс

Теннис
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Звездные теннисисты сыграют в парном разряде

Джокович и Надаль сыграют в парном разряде Индиан-Уэллс
UA-Футбол
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Первая и вторая ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль сыграют в парном разряде на турнире Индиан-Уэллс в США.

Так, сербский теннисист будет играть в паре со своим соотечественником Виктором Троицки (АТР №174). Испанец также сыграет со своим земляком Марком Лопесом (АТР №368) с которым в 2010 и 2012 годах становился чемпионом этого турнира.

В общем, много звездных пар заявилось на эти соревнования в этом году. Среди них:

Стен Вавринка и Саша Зверев

Давид Гоффен и Диего Шварцман

Григор Димитров и Доминик Тим

Карен Хачанов и Андрей Рублев

Гаэль Монфис и Адриан Маннарино

Напомним, что турнир в Индиан-Уэллс пройдет с 9 по 22 марта.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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