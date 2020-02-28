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Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Теннис
(1 голосов)

Испанец не испытал проблем

Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько
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3-летний испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале соревнований Abierto Mexicano Telcel переиграл корейца Сун-Ву Квона, который находится на 76-й строчке рейтинга ATP. У второй ракетки мира ушло полтора часа.

Рафаэль Надаль Сун-Ву Квон 6:2, 6:1

33-летний Надаль дважды ошибся при подаче, но оформил 4 брейка и подал 5 раз навылет. Его оппонент из Азии эйсов на свой счет не записал и допустил 3 двойные.

В полуфинале турнира в Мексике испанец сыграет против 22 места в рейтинге ATP – Григора Димитрова.

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В статье: Рафаэль Надаль
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