Надаль вышел в полуфинал турнира в Акапулько

3-летний испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале соревнований Abierto Mexicano Telcel переиграл корейца Сун-Ву Квона, который находится на 76-й строчке рейтинга ATP. У второй ракетки мира ушло полтора часа.

Рафаэль Надаль Сун-Ву Квон 6:2, 6:1

33-летний Надаль дважды ошибся при подаче, но оформил 4 брейка и подал 5 раз навылет. Его оппонент из Азии эйсов на свой счет не записал и допустил 3 двойные.

В полуфинале турнира в Мексике испанец сыграет против 22 места в рейтинге ATP – Григора Димитрова.