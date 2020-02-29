Акапулько. Рафаель Надаль и Тейлор Фриц сыграют в финале за титул

В мексиканском Акапулько, где в эти дни проходит турнир Abierto Mexicano Telcel определились его финалисты.

В первом полуфинальном матче 35-я ракетка мира Тейлор Фриц победил своего соотечественника, американца Джона Изнера (АТР №20). Счет матча 2-1 (2-6; 7-5; 6-3) в пользу финалиста турнира, на счету которого 15 подач на вылет, 3 и 5 использованных брейков, 52% выигранных очков и 4 двойные ошибки. У его соперника 13 подач на вылет, 3 с 8 использованных брейки, 48% выигранных очков и 7 двойных ошибок.

Во втором полуфинале между собой сошлись Рафаэль Надаль (АТР №2) и болгарин Григор Димитров (АТР № 22). Довольно легко со счетом 2-0 (6-3; 6-2) победил титулованный испанец, в активе которого 4 подачи на вылет, 5 из 6 использованных брейки, 56% выигранных очков и 3 двойные ошибки. У его оппонента 2 подачи на вылет, 2 из 6 использованных брейки, 44% выигранных очков и 1 двойная ошибка.

Таким образом, в финальном матче турнира сыграют Рафаэль Надаль и Тейлор Фриц. Встреча состоится завтра, ориентировочное начало - 05:00 по Киеву.