Новак Джокович: Хочу взять титул, поэтому надо потихоньку прибавлять

Первая ракетка планеты, серб Новак Джокович прокомментировал выход в финал турнира в Дубаи (ОАЭ). Его слова цитирует пресс-служба АТР:

"Трудно делать какие-то прогнозы, потому что Стеф (Цицпас - прим.) выиграл восемь матчей подряд. Он играет каждый день, но не убавляет - это впечатляет. Конечно, это трудно, но и мне трудно. Надеюсь, что смогу восстановиться и показать лучший теннис. Сегодня я слабо стартовал, а завтра за такое не простят. Хочется взять титул, так что постараюсь добавить" - сказал Новак.

Напомним, что ранее определились финалисты турнира в Акапулько.