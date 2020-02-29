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Акапулько. Украинка Екатерина Бондаренко вышла в финал турнира

Теннис
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Украинка в паре будет играть за титул

Акапулько. Украинка Екатерина Бондаренко вышла в финал турнира
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вместе со своей напарницей, канадкой Шарон Фишман пробились в финал парного турнира в Акапулько (Мексика). В полуфинальном матче они одолели австралийскую пару Перес / Сандерс со счетом 6-3; 6-4.

Напомним, что этот парный финал станет для нашей теннисистки первым из 2016 года. Последний раз ей удавалось доходить до решающего матча на турнире Нью-Хевене вместе с китаянкой Чи-Юнь Чуань.

Отметим, что в финале Акапулько украинско-канадской паре будет противостоять американо-мексиканский дуэт Кравчик / Олмос.

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В статье: Катерина Бондаренко
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