Акапулько. Украинка Екатерина Бондаренко вышла в финал турнира

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вместе со своей напарницей, канадкой Шарон Фишман пробились в финал парного турнира в Акапулько (Мексика). В полуфинальном матче они одолели австралийскую пару Перес / Сандерс со счетом 6-3; 6-4.

Напомним, что этот парный финал станет для нашей теннисистки первым из 2016 года. Последний раз ей удавалось доходить до решающего матча на турнире Нью-Хевене вместе с китаянкой Чи-Юнь Чуань.

Отметим, что в финале Акапулько украинско-канадской паре будет противостоять американо-мексиканский дуэт Кравчик / Олмос.