Доха. Сегодня Петра Квитова и Арина Соболенко разыграют между собой титул

Чешская теннисистка Петра Квитова (WTA №8) и белоруска Арина Соболенко (WTA №9) сыграют в финальном матче турнира в Дохе.

На пути к решающему матчу чешка переиграла не кого-нибудь, а саму первую ракетку планеты Эшли Барти. В трех сетовом матче Петра победила свою соперницу со счетом 2-1 (6-4; 2-6; 6-4). Это победа стала для чешки первой в матчах с лидерами рейтинга с февраля 2018 года, когда она также в полуфинале Qatar Total Open обыграла Каролин Возняцки и в итоге выиграла здесь титул.

Соболенко в полуфинале же без особых проблем переиграла представительницу России Светлану Кузнецову. Счет встречи 6-3; 6-4 в пользу белоруски. Она проведет первый финал с октября прошлого года, когда победила на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае. Арина впервые выступает в Дохе.

Финальный матч турнира с общим призовым фондом в 3,2 млн.$ состоится сегодня, начало в 17:00 по Киеву.