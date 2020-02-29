Лион. Костюк вышла в финал квалификации

В полуфинале квалификации турнира WTA International c призовым фондом $275,000 Костюк в статусе второй сеяной за 1,5 часа переиграла итальянку Мартину Ди Джузеппе (6:1, 4:6, 6:1).

Костюк могла побеждать и в двух сетах, однако во второй партии при счете 4:2 проиграла четыре гейма подряд.

Соперницей Костюк по финалу квалификации в Лионе станет 181-я ракетка мира из Китая Лу Цзяцзин, которая в первом раунде разбила Елицу Костову (6:1, 6:3).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Рафаэль Надаль сыграет в финале престижного турнира АТР в Акапулько.