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Лион. Костюк вышла в финал квалификации

Теннис
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Марта Костюк успешно стартовала во Франции.

Лион. Костюк вышла в финал квалификации
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В полуфинале квалификации турнира WTA International c призовым фондом $275,000 Костюк в статусе второй сеяной за 1,5 часа переиграла итальянку Мартину Ди Джузеппе (6:1, 4:6, 6:1).

Костюк могла побеждать и в двух сетах, однако во второй партии при счете 4:2 проиграла четыре гейма подряд.

Соперницей Костюк по финалу квалификации в Лионе станет 181-я ракетка мира из Китая Лу Цзяцзин, которая в первом раунде разбила Елицу Костову (6:1, 6:3).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Рафаэль Надаль сыграет в финале престижного турнира АТР в Акапулько.

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В статье: Марта Костюк
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