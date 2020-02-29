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Джокович обыграл Циципаса и стал трехкратным чемпионом Дубая

Теннис
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Громкая победа от первой ракетки мира.

Джокович обыграл Циципаса и стал трехкратным чемпионом Дубая
Новина українською

Новак Джокович в финале турнира АТР-500 в Дубае за 1 час и 19 минут обыграл Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4) и завоевал свой 79-й титул в карьере.

Джокович на пути к победе сделал три брейка и проиграл один гейм на своей подаче. Также в активе серба 2 эйса и 78% выигранных очков с первой подачи.

Новак Джокович стал вторым трехкратным чемпионом Дубая после Роджера Федерера, который брал титулы в Катаре в 2005, 2006 и 2011 годах.

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В статье: Новак Джокович Стефанос Циципас
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