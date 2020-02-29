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Джокович обыграл Циципаса и стал трехкратным чемпионом Дубая
Громкая победа от первой ракетки мира.
Новак Джокович в финале турнира АТР-500 в Дубае за 1 час и 19 минут обыграл Стефаноса Циципаса (6:3, 6:4) и завоевал свой 79-й титул в карьере.
Джокович на пути к победе сделал три брейка и проиграл один гейм на своей подаче. Также в активе серба 2 эйса и 78% выигранных очков с первой подачи.
UNBEATABLE. @DjokerNole wins his 79th tour-level title in Dubai ????— ATP Tour (@atptour) February 29, 2020
????: @TennisTV | #DDFTennis pic.twitter.com/eYiQlVbwfz
Новак Джокович стал вторым трехкратным чемпионом Дубая после Роджера Федерера, который брал титулы в Катаре в 2005, 2006 и 2011 годах.