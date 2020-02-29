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Соболенко выиграла крупный турнир в Дохе

Теннис
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Белоруска покидает Катар с титулом.

Соболенко выиграла крупный турнир в Дохе
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В финале Qatar Ladies Open Арина Соболенко неожиданно обыграла Петру Квитову (6:3, 6:3). Матч продолжался 1 час и 11 минут.

Соболенко сделала три брейка, а на своей подаче отыграла 5 брейк-поинтов. Что интересно, Квитова на первом мяче взяла всего 47% очков, а на втором – 65%.

Шестой титул в карьере принес Арине Соболенко 605 тысяч долларов призовых и 900 рейтинговых очков. Петра Квитова заработала 304 тысячи долларов и 585 баллов в мировой рейтинг.

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В статье: Петра Квитова Арина Соболенко
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