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Соболенко выиграла крупный турнир в Дохе
Белоруска покидает Катар с титулом.
В финале Qatar Ladies Open Арина Соболенко неожиданно обыграла Петру Квитову (6:3, 6:3). Матч продолжался 1 час и 11 минут.
Соболенко сделала три брейка, а на своей подаче отыграла 5 брейк-поинтов. Что интересно, Квитова на первом мяче взяла всего 47% очков, а на втором – 65%.
Шестой титул в карьере принес Арине Соболенко 605 тысяч долларов призовых и 900 рейтинговых очков. Петра Квитова заработала 304 тысячи долларов и 585 баллов в мировой рейтинг.
.@SabalenkaA wins her second straight Premier 5️⃣ title, defeating Kvitova 6-3, 6-3 in Doha!#QTO2020 pic.twitter.com/n4IxHz4DSu— WTA (@WTA) February 29, 2020