Акапулько. Надаль в финале побеждает Фритца и становится трехкратным чемпионом турнира

Испанский теннисист, вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль в финальном матче турнира в Акапулько (Мексика) побеждает американца Тейлора Фритца (АТР №35) и становится 3-кратным триумфатором турнира.

Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу испанца, в активе которого 1 подача на вылет, 3 с 7 использованных брейки, 61% выигранных очков и 2 двойные ошибки. У его соперника 10 эйсов, ни одного использованного брейка, 39% выигранных очков и отсутствие двойных ошибок.

Для Рафаэля Надаля это 85-й титул АТР в карьере. Тейлор Фритц провел пятый финал на уровне АТР и боролся за свой второй титул в карьере.Испанский теннисист оформил свой третий титул на кортах в Акапулько (2005, 2013 - выиграл эти соревнования на грунтовом покрытии). 33-летний Надаль стал самым возрастным чемпионом соревнований, при этом в 2005 году Рафаэль установил рекорд в Акапулько, как самый молодой победитель турнира.