Украинка Бондаренко проигрывает в финальном матче турнира в Акапулько

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в финале парного турнира в Акапулько (Мексика) вместе со своей напарницей, канадкой Шарон Фишман проиграли американо-мексиканскому дуэту Кравчик / Олмос.

Счет встречи 2-0 (6-3; 7-5) в пользу победительниц этого турнира. Теннисистки провели на корте 1,5 часа. В первом сете Бондаренко и Фишман проиграли 2 гейма на своей подаче, а сами выполнили один брейк. Во второй партии украинка и канадка повели 4-2, но Кравчик и Олмос сразу же выполнили обратный брейк. В итоге, после обмена брейками (каждый дуэт сделал по 3) игра перешла на тай-брейк, где Бондаренко и Фишман оформили 2 мини-брейка против 3 в их соперниц.

Напомним, что ранее Рафаель Надаль выиграл одиночный турнир в Акапулько.