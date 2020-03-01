Рафаэль Надаль о победе в Акапулько: Отлично играл с начала турнира и до конца

Испанский теннисист, вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль прокомментировал победу на турнире в Акапулько (Мексика). Его слова цитирует пресс-служба АТР:

"Я безумно рад. Отлично играл с начала турнира и до конца. В Акапулько я выиграл первый большой титул в карьере, так что потрясающе снова победить здесь через 15 лет.

Я не выступал после Австралии, так что это была важная неделя и важный момент. Я играл стабильно, на хороших оборотах, с необходимыми эмоциями, и форхенд хорошо работал.

Этот титул не означает, что я проведу отличный сезон, но он означает, что я снова хорошо начал год. Он придает мне уверенности, дает хорошую позицию в чемпионской гонке. И я борюсь ради эмоций, которые сейчас чувствую. Я всегда рад просто выступить в Акапулько, а представьте, что я чувствую после победы" - сказал Рафа.

Напомним, что ранее украинка Бондаренко уступила в финале парного турнира в Акапулько.