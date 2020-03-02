Рейтинг АТР: Стаховский снова опускается, Марченко приближается к топ-200

Украинские топ-теннисисты на прошлой неделе выступали на челленджере в По – и оба проиграли Теймуразу Габашвили. Сергей Стаховский покинул Францию в первом раунде, а Илья Марченко зачехлил ракетку в 1/8 финала и еще на четыре позиции приблизился к возвращению в топ-200.

Главным событием недели стал дебют Доминика Тима в топ-3 – австриец в Дубае или Акапулько на корт не выходил, а его прогресс связан с падением Роджера Федерера, который из-за травмы не смог защитить очки за прошлогодний титул в ОАЭ.

Рейтинг ATP. 2 марта 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 220

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2555

…

167 (161). Сергей Стаховский (Украина) – 307

207 (211). Илья Марченко (Украина) – 240

399 (399). Владислав Орлов (Украина) – 86

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