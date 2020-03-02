Четыре теннисистки снялись с турнира в Монтеррее

Сразу четыре теннисистки отказались от участия в турнире в Монтеррее (Мексика). Организаторы сообщили, что в соревнованиях не примут участия бельгийка Кирстен Флипкенс, польская теннисистка Магда Линетт и представительницы Казахстана Зарина Дияс и Юлия Путинцева.

Линетт получила на турнире четвёртый номер посева, а Путинцева — третий. В результате снятия места в первом круге турнира получили лаки-лузеры американка Кэролайн Доулхайд, россиянка Варвара Флинк, австралийка Астра Шарма и чешка Кристина Кучова.

Турнир в Монтеррее будет проходить со 2 по 8 марта. Соревнования проводятся на харде, призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс. Действующей победительницей турнира является испанка Гарбинье Мугуруса. В 2019 году в финале она победила представительницу Беларуси Викторию Азаренко.