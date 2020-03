WTA отменила турнир в Китае из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса WTA отменила 125-тысячник в китайском Куньмине, который должен был пройти с 27 апреля по 3 мая.

Ранее Ассоциация отказалась от проведения турнира этой категории в городе Сиань, запланированного на 13-19 апреля.

As China cancellations continue to roll in, gotta hope WTA is already readying contingencies for if the entire fall WTAsia swing isn’t feasible (including coronavirus epicenter Wuhan and year-end championships host Shenzhen). pic.twitter.com/54f50U094x