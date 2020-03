Power Ranking WTA-тура: Кенин сохраняет лидерство, Мугуруса и Барти в топ-3

Все турниры февраля в WTA-туре:

Санкт Петербург (WTA Premier с призовым фондом $848,000). Титул – Кики Бертенс (Нидерланды). Финалист – Елена Рыбакина (Казахстан).

Хуахин (WTA International с призовым фондом $275,000). Титул – Магда Линетт (Польша). Финалист – Леони Кюнг (Швейцария).

Дубай (WTA Premier с призовым фондом $2,908,770). Титул – Симона Халеп (Румыния). Финалист – Елена Рыбакина (Казахстан).

Доха (WTA Premier 5 с призовым фондом $3,240,445). Титул – Арина Соболенко (Беларусь). Финалист – Петра Квитова (Чехия).

Акапулько (WTA International с призовым фондом $275,000). Титул – Хизер Уотсон (Великобритания). Финалист – Лейла Фернандес (Канада).

Топ-10 сформирована на основании актуальной ситуации в чемпионской гонке WTA

София Кенин (США, №5 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 10/5

Лучший результат – титул на Australian Open

После оглушительного успеха на Открытом чемпионате Австралии Кенин в феврале не выиграла ни одного матча на турнирах WTA-тура. В Дубае дебютантку топ-5 мирового рейтинга остановила Елена Рыбакина (7:6, 3:6, 3:6), а в Дохе американка не справилась с Даяной Ястремской (3:6, 6:7).

"У меня не было перерыва – я просто продолжила играть. Но ритм совершенно потеряла. Нужно снова его найти", - сокрушается Кенин.

Посмотрим, что найдет ли главная сенсация сезона свой ритм на ближайших топ-турнирах в Майами и Индиан-Уэллсе.

Гарбинье Мугуруса (Испания, №15 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 16/4

Лучший результат – финал на Australian Open

А вот Мугурусе пока удается сохранять ту форму, благодаря которой она была в шаге от титула на первом Шлеме сезона. В феврале испанка до пяти турниров продолжила свою серию с четвертьфиналами, но впервые в сезоне проиграла теннисистке не из топ-50 мирового рейтинга. Это произошло в Дубае в матче с Дженнифер Брэйди, причем в решающем сете Мугуруса как и в финале Australian Open против Кенин снова не реализовала тройной брейк-поинт.

Именно Мугуруса стала первой соперницей Ким Клийстерс после возвращения легендарной бельгийки в WTA-тур. Гарбинье в боевом матче обыграла бывшую первую ракетку мира (6:2, 7:6) и не забыла поблагодарить соперницу, которая не выходила на корт с далекого 2012 года.

Muguruza giving Clijsters a lot of credit after winning. #DDFTennis pic.twitter.com/Ac0tZePeaV — Ashish ???????? (@tennis_gifs) February 17, 2020

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 11/3

Лучший результат – титул в Аделаиде, полуфинал на Australian Open, полуфинал в Дохе

Безоговорочный лидер мирового рейтинга остается образцом стабильности – с учетом концовки прошлого сезона Барти на шести из последних семи турнирах доходила как минимум до полуфинала.

В Дохе Барти преодолела сопротивление Мугурусы (6:1, 6:7, 6:2), но в полуфинальной битве с Петрой Квитовой (4:6, 6:2, 4:6) не отыграла ни одного брейк-поинта и не смогла продлить свою успешную серию в противостоянии с чешкой до пяти матчей.

Симона Халеп (Румыния, №2 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 10/2

Лучший результат – титул в Дубае, полуфинал на Australian Open.

Халеп выдержала хорошую паузу после Открытого чемпионата Австралии и победно вернулась в Дубае, став шестой действующей теннисисткой после сестер Уильямс, Виктории Азаренко, Петры Квитовой и Ким Клийстерс с как минимум 20 одиночными титулами WTA.

A list of @Simona_Halep's 20 @WTA titles:



Nuremberg

Rosmalen

Budapest

New Haven

Moscow

Sofia

Doha

Bucharest x2

Shenzhen x2

Dubai x2

Indian Wells

Madrid x2

Montreal x2

Roland-Garros

Wimbledon



Is this the year "New York" is added to the list? pic.twitter.com/LUZgH0R40H — US Open Tennis (@usopen) February 22, 2020

Характерно, что в Дубае три из четырех побед Халеп над Онс Жабер, Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной были волевыми.

А еще Симона Халеп по среднему количеству набранных рейтинговых очков за турнир в этом году опережает и Софию Кенин, и Гарбинье Мугурусу, и Эшли Барти. Румынка уже начала атаку на первую строку в рейтинге WTA – и ее борьба с Барти обещает стать главным сюжетом сезона.

Елена Рыбакина (Казахстан, №17 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 21/4

Лучший результат – титул в Хобарте, финал в Шэньчжэне, финал в Санкт-Петербурге, финал в Дубае

Рыбакина в свои 20 лет провела сумасшедший двухмесячный отрезок на старте 2020 года и заслуженно составляет компанию грандам WTA-тура. В феврале казашка добавила в свой послужной список финалы в Санкт-Петербурге и Дубае, а также стала первой теннисисткой с 2009 года, которой за два месяца нового сезона удалось выиграть как минимум 20 матчей.

Elena Rybakina tallied her 20th main draw win of the season in the first round of #QTO2020.



The 20yo is the first player to reach 20 wins in the first 2 months of the season since 2009 (Dementieva). pic.twitter.com/uWfSV3M3D8 — WTA Insider (@WTA_insider) February 24, 2020

Вы можете поверить, что ровно год назад Елена Рыбакина в рейтинге WTA стояла на 194-й позиции?

Петра Квитова (Чехия, №12 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 12/3

Лучший результат – финал в Дохе, полуфинал в Брисбене

Для Квитовой февраль начался с недомогания и досрочного завершения борьбы в Санкт-Петербурге, однако в Дохе двукратная чемпионка Уимблдона снова была на высоте. Квитова в полуфинале нанесла поражение Эшли Барти и в шестой раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира. На финальный матч против Арины Соболенко Петра выходила в статусе фаворита, но внезапно провалилась на своей подаче и не реализовала ни одного из пяти брейк-поинтов. Закономерное поражение в двух сетах – 3:6, 3:6.

Квитова впервые в карьере проиграла три подряд финала на харде, но стабильные результаты на старте сезона позволяют ей уверенно идти вперед к своему восьмому попаданию на Итоговый чемпионат.

Арина Соболенко (Беларусь, №11 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 12/5

Лучший результат – титул в Дохе

Шестой титул в карьере, 7 из 8 выигранных матчей и появление в топ-10 Чемпионской гонки WTA – февраль Соболенко провела практически по идеальному сценарию. Единственная осечка у белоруски произошла в четвертьфинале в Дубае против будущей чемпионки турнира Симоны Халеп (6:3, 2:6, 6:2), а в Дохе Арина своей игрой в финале с Петрой Квитовой доказала, что лояльная турнирная сетка не была главной причиной ее катарского прорыва.

CHAMPION IN DOHA ????



Aryna Sabalenka defeats Kvitova 6-3, 6-3 and claims the sixth WTA singles title of her career!@SabalenkaA | #QatarTennis pic.twitter.com/eW8cUOmYUS — US Open Tennis (@usopen) February 29, 2020

Кики Бертенс (Нидерланды, №6 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 12/3

Лучший результат – титул в Санкт-Петербурге, полуфинал в Брисбене

В феврале Кики Бертенс выдала 7-матчевую победную серию, по ходу которой принесла Нидерландам два очка в матче Кубка Федерации против Беларуси и стала первой теннисисткой в истории, защитившей титул в Санкт-Петербурге.

Kiki Bertens, who was crushed after the Netherlands’ narrow Fed Cup loss last weekend, rebounds to become the 1st player to successfully defend her @formula_tx title.



Bertens defeats Elena Rybakina 61 63 to win her 10th career title. pic.twitter.com/g5msuFhJCK — WTA Insider (@WTA_insider) February 16, 2020

У Бертенс 10 титулов, она входит в топ-6 лучших теннисисток современности, а еще Кики в межсезонье вышла замуж. Не хватает только мощного выступления на Шлеме – все же с момента полуфинала на Ролан Гаррос прошло уже четыре года.

Каролина Плишкова (Чехия, №3 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 8/3

Лучший результат – титул в Брисбене

Плишкова никак не может собраться после неудачного выступления на Australian Open. В феврале Каролина в Дубае и Дохе смогла выиграть только по одному матчу, а ее обидчицами стали Елена Рыбакина и Онс Жабер соответственно.

Another Woz dejavu. This time Ons Jabeur sent Karoline Pliskova (#3) packing after another phenominal match - well done Ons. pic.twitter.com/2fcdykL7HN — Leif Mortensen (@hoergren) February 26, 2020

Плишкова уже серьезно отстает от своего прошлогоднего графика, а впереди у Каролины защита свыше 850 баллов в Индиан-Уэллсе и Майами. Удержаться на третьей строке в рейтинге WTA будет непросто.

Екатерина Александрова (Россия, №27 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 11/3

Лучший результат – титул в Шэньчжэне

Защитить место в топ-10 Александрова во многом смогла благодаря Петре Квитовой, которая из-за проблем со здоровьем не вышла на четвертьфинальный матч в Санкт-Петербурге. У россиянки уже началось падение результатов, и на ближайших крупных турнирах в США ей будет сложно рассчитывать на крупный улов.

Ближайшие кандидаты на попадание в топ-10: Онс Жабер (Тунис), Анетт Контавейт (Эстония), Мария Саккари (Греция), Анастасия Павлюченкова (Россия) и Белинда Бенчич (Швейцария).