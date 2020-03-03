Винус Уильямс впервые в карьере проиграла пять матчей подряд

В первом раунде турнира в Монтеррее Винус Уильямс в трех сетах за 2 часа и 29 минут уступила Анне-Каролине Шмидловой (6:4, 3:6, 2:6).

Таким образом, экс-первая ракетка мира продлила свою серию неудач до рекордных в карьере пяти матчей. В последний раз Уильямс-старшая побеждала в WTА-туре в сентябре 2019 года на турнире в Пекине.

Винус Уильямс пытается стать второй теннисисткой в истории после сестры Серены с победами в четырех десятилетиях. Свой первый матч в карьере 39-летняя американка выиграла в 1994 году.