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Винус Уильямс впервые в карьере проиграла пять матчей подряд
Легендарная американка переживает не лучшие времена.
В первом раунде турнира в Монтеррее Винус Уильямс в трех сетах за 2 часа и 29 минут уступила Анне-Каролине Шмидловой (6:4, 3:6, 2:6).
Shining bright under the Monterrey lights ????— WTA (@WTA) March 3, 2020
Qualifier @akschmiedlova outlasts Williams, 4-6, 6-3, 6-2 at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/Bstt27SeUJ
Таким образом, экс-первая ракетка мира продлила свою серию неудач до рекордных в карьере пяти матчей. В последний раз Уильямс-старшая побеждала в WTА-туре в сентябре 2019 года на турнире в Пекине.
Винус Уильямс пытается стать второй теннисисткой в истории после сестры Серены с победами в четырех десятилетиях. Свой первый матч в карьере 39-летняя американка выиграла в 1994 году.