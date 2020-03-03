  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Винус Уильямс впервые в карьере проиграла пять матчей подряд
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винус Уильямс впервые в карьере проиграла пять матчей подряд

Теннис
(1 голосов)

Легендарная американка переживает не лучшие времена.

Винус Уильямс впервые в карьере проиграла пять матчей подряд
Новина українською

В первом раунде турнира в Монтеррее Винус Уильямс в трех сетах за 2 часа и 29 минут уступила Анне-Каролине Шмидловой (6:4, 3:6, 2:6).

Таким образом, экс-первая ракетка мира продлила свою серию неудач до рекордных в карьере пяти матчей. В последний раз Уильямс-старшая побеждала в WTА-туре в сентябре 2019 года на турнире в Пекине.

Винус Уильямс пытается стать второй теннисисткой в истории после сестры Серены с победами в четырех десятилетиях. Свой первый матч в карьере 39-летняя американка выиграла в 1994 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Винус Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...