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Power Ranking АТР-тура: Джокович доминирует, Монфис выше Надаля
UA-Футбол называет главных действующих лиц мужского тенниса по итогам первых месяцев 2020 года.
Монпелье (АТР-250 с призовым фондом €606,350). Титул – Гаэль Монфис (Франция). Финалист – Вашек Поспишил (Канада).
Пуна (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Титул – Иржи Веселы (Чехия). Финалист – Егор Герасимов (Беларусь).
Кордоба (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Титул – Кристиан Гарин (Чили). Финалист – Диего Шварцман (Аргентина).
Роттердам (АТР-500 с призовым фондом €2,155,295). Титул – Гаэль Монфис (Франция). Финалист – Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Нью-Йорк (АТР-250 с призовым фондом $804,180). Титул – Кайл Эдмунд (Великобритания). Финалист – Андреас Сеппи (Италия).
Буэнос-Айрес (АТР-250 с призовым фондом $696,280). Титул – Каспер Рууд (Норвегия). Финалист – Педро Соуза (Португалия).
Рио-да-Жанейро (АТР-500 с призовым фондом $1,915,485). Титул – Кристиан Гарин (Чили). Финалист – Джанлука Маджер (Италия).
Марсель (АТР-250 с призовым фондом €769,670). Титул – Стефанос Циципас (Греция). Финалист – Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Делрей Бич (АТР-250 с призовым фондом $673,655). Титул – Райли Опелка (США). Финалист – Йосихито Нисиока (Япония).
Дубай (АТР-500 с призовым фондом $2,950,420). Титул – Новак Джокович (Сербия). Финалист – Гаэль Монфис (Франция).
Акапулько (АТР-500 с призовым фондом $2,000,845). Титул – Рафаэль Надаль (Испания). Финалист – Тэйлор Фриц (США).
Сантьяго (АТР-250 с призовым фондом $674,730). Титул – Тьяго Сейбот (Бразилия). Финалист – Каспер Рууд (Норвегия).
Статистика побед/поражений в сезоне – 18-0
Лучший результат в сезоне – титул на ATP Cup, титул на Australian Open, титул в Дубае
На дворе уже март – Джокович до сих пор идет без поражений, а с учетом прошлогоднего финала Кубка Дэвиса в Испании победная серия серба составляет 21 матч.
В Дубае Новак в очередной раз напомнил, что на матч-болах соперника для него игра только начинается. Полуфинальный триллер против Гаэля Монфиса серб вытащил со счета 2:6, 1:3, а на тайбрейке отыграл тройной матч-бол, после чего без в решающем сете без проблем добил обессиленного бойфренда Элины Свитолиной. А дальше был финал против Стефаноса Циципаса и будничная победа в двух сетах (6:3, 6:4).
Ну вот как этого человека можно обыграть, если он способен вытаскивать такие мячи?
OMG, seriously how does he do this?!@DjokerNole #DDFTennis pic.twitter.com/ZbFew8mmhQ— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020
Статистика побед/поражений в сезоне – 9-4
Лучший результат в сезоне – финал Australian Open
Тим после изнурительного похода за титулом в Мельбурне перед двумя Мастерсами на харде зачем-то поехал испытывать свою выносливость на грунте в Рио-да-Жанейро. Получилось так себе – в дождливой Бразилии австриец потратил почти пять часов на выход в четвертьфинал, а затем неожиданно проиграл малоизвестному Джанлуке Маджеру. И очков не заработал, и полноценно не смог отдохнуть после Открытого чемпионата Австралии.
Новую неделю Доминик Тим начал в статусе третьей ракетки мира, потеснив самого Роджера Федерера. Он полностью заслужил быть на этом месте, но над турнирным графиком в будущем его команде все же стоит поработать.
The new World No. 3!@ThiemDomi, what a player ???? pic.twitter.com/O90AJeHgx7— ATP Tour (@atptour) March 2, 2020
Статистика побед/поражений в сезоне – 16-3
Лучший результат в сезоне – титулы в Роттердаме и Монпелье
До 2020 года Монфис ни разу в своей продолжительной карьере не выигрывал больше одного титула за сезон. К началу марта у француза уже два победных турнира, а ведь могло быть и три, если бы не дрожащие руки на матч-болах в полуфинале в Дубае против Новака Джоковича, которого Гаэль впервые пытался обыграть с 17-й попытки.
Insane athleticism & incredible drama ????— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020
Djokovic vs Monfils was EPIC pic.twitter.com/xZ77Daqk9i
Монфис на закате карьеры сумел найти идеальный баланс между своим артистизмом и феноменальной физической формой. Прямо сейчас он железно входит в топ-5 лучших теннисистов мира. И как же приятно, что в успехе француза есть частичка нашей Элины Свитолиной.
Статистика побед/поражений в сезоне – 13-3
Лучший результат в сезоне – титул в Акапулько, финал ATP Cup
Надаль почти месяц отдыхал с момента поражения от Доминика Тима в четвертьфинале Australian Open. Камбэк грунтового короля состоялся в Акапулько и принес ему 85-й титул в карьере.
Да, на пути к триумфу в Мексике Рафа так и не встретился с Александром Зверевым, Стэном Вавринкой или Ником Кирьосом, но в этом вина исключительно его потенциальных соперников. Сам же Надаль в Акапулько был безупречен – он не проиграл ни одного сета и только в одном матче позволил сопернику взять больше шести геймов.
Rafael Nadal beats Taylor Fritz 6-3, 6-2 to win Acapulco.— José Morgado (@josemorgado) March 1, 2020
85th career title
1st of the season
3rd in Acapulco (2005, 2013, 2020, first on hardcourt here)
He lost 25 games in five matches all week. Too good and too easy. pic.twitter.com/Q4zcE8bwJu
Статистика побед/поражений в сезоне – 15-3
Лучший результат в сезоне – титулы в Аделаиде и Дохе
В свои 22 года Рублев может похвастаться впечатляющей стабильностью – в текущем сезоне россиянин на каждом турнире выигрывал как минимум по два матча, а по количеству побед в 2020 году Андрей идет впереди многих фигурантов этого списка.
После Australian Open Рублев в Роттердаме и Дохе дважды остановился в 1/4 финала, проиграв соответственно Филипу Крайиновичу и Дэну Эвансу. Эти осечки не помешали ему взобраться на рекордную в карьере 14-ю позицию в рейтинге АТР.
В прошлом году Андрей Рублев в Майами и Индиан-Уэллсе одержал только три победы, а это значит, что совсем скоро теннисист из Москву может включиться в гонку за топ-10.
Статистика побед/поражений в сезоне – 11-6
Лучший результат в сезоне – титулы в Рио-да-Жанейро и Кордобе
Превосходный месяц для чилийского эксперта по грунту и закономерное попадание в топ-10 самых «горячих» теннисистов сезона.
Февраль Гарин начал с трех волевых побед кряду в Кордобе, включая неожиданный успех в финале против местного фаворита Диего Шварцмана (2:6, 6:4, 6:0).
А поездка в Рио-да-Жанейро принесла Кристиану его первый в карьере титул категории АТР-500. Не обошлось и без везения, ведь на пути к трофею чилиец обыграл всего одного теннисиста из 80 мирового рейтинга.
Rio de Janeiro Champion ????????????— Match Point Podcast ???????? (@MPTenisPodcast) February 24, 2020
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Cristian #Garin ???????? conquers the biggest title of his career, defeating qualifier #Mager ????????
ROAD TO THE TITLE ????
☑️1R: Martin ???????? 4-6 7-5 7-6(5)
☑️2R: Delbonis ???????? 6-4 6-4
☑️QF: Coria ???????? 2-6 6-3 7-5
☑️SF: Coric ???????? 6-4 7-5
☑️F: Mager ???????? 7-6(3) 7-5 pic.twitter.com/1U6bLRnFun
Статистика побед/поражений в сезоне – 6-5
Лучший результат в сезоне – полуфинал Australian Open
Зверев остается в топ-10 только благодаря своему прорыву на кортах Открытого чемпионата Австралии. В Акапулько немец в статусе второго сеяного должен был стать главной угрозой для Рафаэля Надаля, но Александр уже во втором раунде с девятью двойными ошибками и нулевым показателем в реализации брейк-поинтов неожиданно проиграл американскому середняку Томми Полу (3:6, 4:6).
Статистика побед/поражений в сезоне – 11-5
Лучший результат в сезоне – титул в Марселе, финал в Дубае
Циципас после неудачного выступления на Australian Open в феврале за 20 дней провел 11 матчей и выиграл 9 из них.
Для начала Стефанос провалился в Роттердаме (поражение от Альяжа Бедене во втором круге), но в Марселе в пяти матчах не проиграл ни одного сета и впервые в карьере защитил титул.
Stefanos Tsitsipas defends a title for the first time in his career, winning Marseille back to back. Great performance to beat Felix Auger Aliassime 6-3, 6-4. His 5th career title, first in 2020.— José Morgado (@josemorgado) February 23, 2020
Felix now 0-5 in finals... pic.twitter.com/pE3vSwZPhw
В Дубае Циципас добился максимального результата, дойдя до финала против Новака Джоковича. Почему максимального? Объективно, серб в его нынешней форме сейчас находится в отдельной лиге, куда Циципасу хода нет.
Статистика побед/поражений в сезоне – 5-1
Лучший результат в сезоне – полуфинал Australian Open
Все уже давно в курсе, что Федерер перенес операцию на правом колене, а его возвращение в тур состоится не ранее лета. Три года назад легендарный швейцарец вернулся после операции и выиграл еще три турнира Большого шлема. Хочется верить, что и в этот раз камбэк Маэстро не обойдется без больших побед. А пока давайте пожелаем Роджеру успешной реабилитации. Он на 100% еще не сказал своего последнего слова.
February 20, 2020
Статистика побед/поражений в сезоне – 13-9
Лучший результат в сезоне – финалы в Роттердаме и Марселе
В феврале Оже-Альяссим превзошел всех, ухитрившись выступить сразу на четырех турнирах. Молодой канадец в Роттердаме и Марселе добирался до финала, но завоевать премьерный титул ему так и не удалось. У Оже-Альяссима 0-5 в финалах турниров АТР (0-10 по сетам), и вряд ли его сильно утешит тот факт, что во Франции и Нидерландах он проигрывал действительно лучшим игрокам – Стефаносу Циципасу и Гаэлю Монфису.
Кандидаты на вхождение в топ-10: Дэн Эванс (Великобритания), Стэн Вавринка (Швейцария), Каспер Рууд (Норвегия), Душан Лайович (Сербия) и Даниил Медведев (Россия).