Power Ranking АТР-тура: Джокович доминирует, Монфис выше Надаля

Все турниры февраля в АТР-туре:

Монпелье (АТР-250 с призовым фондом €606,350). Титул – Гаэль Монфис (Франция). Финалист – Вашек Поспишил (Канада).

Пуна (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Титул – Иржи Веселы (Чехия). Финалист – Егор Герасимов (Беларусь).

Кордоба (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Титул – Кристиан Гарин (Чили). Финалист – Диего Шварцман (Аргентина).

Роттердам (АТР-500 с призовым фондом €2,155,295). Титул – Гаэль Монфис (Франция). Финалист – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Нью-Йорк (АТР-250 с призовым фондом $804,180). Титул – Кайл Эдмунд (Великобритания). Финалист – Андреас Сеппи (Италия).

Буэнос-Айрес (АТР-250 с призовым фондом $696,280). Титул – Каспер Рууд (Норвегия). Финалист – Педро Соуза (Португалия).

Рио-да-Жанейро (АТР-500 с призовым фондом $1,915,485). Титул – Кристиан Гарин (Чили). Финалист – Джанлука Маджер (Италия).

Марсель (АТР-250 с призовым фондом €769,670). Титул – Стефанос Циципас (Греция). Финалист – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Делрей Бич (АТР-250 с призовым фондом $673,655). Титул – Райли Опелка (США). Финалист – Йосихито Нисиока (Япония).

Дубай (АТР-500 с призовым фондом $2,950,420). Титул – Новак Джокович (Сербия). Финалист – Гаэль Монфис (Франция).

Акапулько (АТР-500 с призовым фондом $2,000,845). Титул – Рафаэль Надаль (Испания). Финалист – Тэйлор Фриц (США).

Сантьяго (АТР-250 с призовым фондом $674,730). Титул – Тьяго Сейбот (Бразилия). Финалист – Каспер Рууд (Норвегия).

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 18-0

Лучший результат в сезоне – титул на ATP Cup, титул на Australian Open, титул в Дубае

На дворе уже март – Джокович до сих пор идет без поражений, а с учетом прошлогоднего финала Кубка Дэвиса в Испании победная серия серба составляет 21 матч.

В Дубае Новак в очередной раз напомнил, что на матч-болах соперника для него игра только начинается. Полуфинальный триллер против Гаэля Монфиса серб вытащил со счета 2:6, 1:3, а на тайбрейке отыграл тройной матч-бол, после чего без в решающем сете без проблем добил обессиленного бойфренда Элины Свитолиной. А дальше был финал против Стефаноса Циципаса и будничная победа в двух сетах (6:3, 6:4).

Ну вот как этого человека можно обыграть, если он способен вытаскивать такие мячи?

Доминик Тим (Австрия, №3 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-4

Лучший результат в сезоне – финал Australian Open

Тим после изнурительного похода за титулом в Мельбурне перед двумя Мастерсами на харде зачем-то поехал испытывать свою выносливость на грунте в Рио-да-Жанейро. Получилось так себе – в дождливой Бразилии австриец потратил почти пять часов на выход в четвертьфинал, а затем неожиданно проиграл малоизвестному Джанлуке Маджеру. И очков не заработал, и полноценно не смог отдохнуть после Открытого чемпионата Австралии.

Новую неделю Доминик Тим начал в статусе третьей ракетки мира, потеснив самого Роджера Федерера. Он полностью заслужил быть на этом месте, но над турнирным графиком в будущем его команде все же стоит поработать.

The new World No. 3!@ThiemDomi, what a player ???? pic.twitter.com/O90AJeHgx7 — ATP Tour (@atptour) March 2, 2020

Гаэль Монфис (Франция, №9 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 16-3

Лучший результат в сезоне – титулы в Роттердаме и Монпелье

До 2020 года Монфис ни разу в своей продолжительной карьере не выигрывал больше одного титула за сезон. К началу марта у француза уже два победных турнира, а ведь могло быть и три, если бы не дрожащие руки на матч-болах в полуфинале в Дубае против Новака Джоковича, которого Гаэль впервые пытался обыграть с 17-й попытки.

Insane athleticism & incredible drama ????



Djokovic vs Monfils was EPIC pic.twitter.com/xZ77Daqk9i — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020

Монфис на закате карьеры сумел найти идеальный баланс между своим артистизмом и феноменальной физической формой. Прямо сейчас он железно входит в топ-5 лучших теннисистов мира. И как же приятно, что в успехе француза есть частичка нашей Элины Свитолиной.

Рафаэль Надаль (Испания, №2 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 13-3

Лучший результат в сезоне – титул в Акапулько, финал ATP Cup

Надаль почти месяц отдыхал с момента поражения от Доминика Тима в четвертьфинале Australian Open. Камбэк грунтового короля состоялся в Акапулько и принес ему 85-й титул в карьере.

Да, на пути к триумфу в Мексике Рафа так и не встретился с Александром Зверевым, Стэном Вавринкой или Ником Кирьосом, но в этом вина исключительно его потенциальных соперников. Сам же Надаль в Акапулько был безупречен – он не проиграл ни одного сета и только в одном матче позволил сопернику взять больше шести геймов.

Rafael Nadal beats Taylor Fritz 6-3, 6-2 to win Acapulco.



85th career title

1st of the season

3rd in Acapulco (2005, 2013, 2020, first on hardcourt here)



He lost 25 games in five matches all week. Too good and too easy. pic.twitter.com/Q4zcE8bwJu — José Morgado (@josemorgado) March 1, 2020

Андрей Рублев (Россия, №14 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 15-3

Лучший результат в сезоне – титулы в Аделаиде и Дохе

В свои 22 года Рублев может похвастаться впечатляющей стабильностью – в текущем сезоне россиянин на каждом турнире выигрывал как минимум по два матча, а по количеству побед в 2020 году Андрей идет впереди многих фигурантов этого списка.

После Australian Open Рублев в Роттердаме и Дохе дважды остановился в 1/4 финала, проиграв соответственно Филипу Крайиновичу и Дэну Эвансу. Эти осечки не помешали ему взобраться на рекордную в карьере 14-ю позицию в рейтинге АТР.

В прошлом году Андрей Рублев в Майами и Индиан-Уэллсе одержал только три победы, а это значит, что совсем скоро теннисист из Москву может включиться в гонку за топ-10.

Кристиан Гарин (Чили, №18 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-6

Лучший результат в сезоне – титулы в Рио-да-Жанейро и Кордобе

Превосходный месяц для чилийского эксперта по грунту и закономерное попадание в топ-10 самых «горячих» теннисистов сезона.

Февраль Гарин начал с трех волевых побед кряду в Кордобе, включая неожиданный успех в финале против местного фаворита Диего Шварцмана (2:6, 6:4, 6:0).

А поездка в Рио-да-Жанейро принесла Кристиану его первый в карьере титул категории АТР-500. Не обошлось и без везения, ведь на пути к трофею чилиец обыграл всего одного теннисиста из 80 мирового рейтинга.

Rio de Janeiro Champion ????????????

⠀

Cristian #Garin ???????? conquers the biggest title of his career, defeating qualifier #Mager ????????



ROAD TO THE TITLE ????

☑️1R: Martin ???????? 4-6 7-5 7-6(5)

☑️2R: Delbonis ???????? 6-4 6-4

☑️QF: Coria ???????? 2-6 6-3 7-5

☑️SF: Coric ???????? 6-4 7-5

☑️F: Mager ???????? 7-6(3) 7-5 pic.twitter.com/1U6bLRnFun — Match Point Podcast ???????? (@MPTenisPodcast) February 24, 2020

Александр Зверев (Германия, №7 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 6-5

Лучший результат в сезоне – полуфинал Australian Open

Зверев остается в топ-10 только благодаря своему прорыву на кортах Открытого чемпионата Австралии. В Акапулько немец в статусе второго сеяного должен был стать главной угрозой для Рафаэля Надаля, но Александр уже во втором раунде с девятью двойными ошибками и нулевым показателем в реализации брейк-поинтов неожиданно проиграл американскому середняку Томми Полу (3:6, 4:6).

Стефанос Циципас (Греция, №6 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-5

Лучший результат в сезоне – титул в Марселе, финал в Дубае

Циципас после неудачного выступления на Australian Open в феврале за 20 дней провел 11 матчей и выиграл 9 из них.

Для начала Стефанос провалился в Роттердаме (поражение от Альяжа Бедене во втором круге), но в Марселе в пяти матчах не проиграл ни одного сета и впервые в карьере защитил титул.

Stefanos Tsitsipas defends a title for the first time in his career, winning Marseille back to back. Great performance to beat Felix Auger Aliassime 6-3, 6-4. His 5th career title, first in 2020.



Felix now 0-5 in finals... pic.twitter.com/pE3vSwZPhw — José Morgado (@josemorgado) February 23, 2020

В Дубае Циципас добился максимального результата, дойдя до финала против Новака Джоковича. Почему максимального? Объективно, серб в его нынешней форме сейчас находится в отдельной лиге, куда Циципасу хода нет.

Роджер Федерер (Швейцария, №4 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 5-1

Лучший результат в сезоне – полуфинал Australian Open

Все уже давно в курсе, что Федерер перенес операцию на правом колене, а его возвращение в тур состоится не ранее лета. Три года назад легендарный швейцарец вернулся после операции и выиграл еще три турнира Большого шлема. Хочется верить, что и в этот раз камбэк Маэстро не обойдется без больших побед. А пока давайте пожелаем Роджеру успешной реабилитации. Он на 100% еще не сказал своего последнего слова.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, №20 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 13-9

Лучший результат в сезоне – финалы в Роттердаме и Марселе

В феврале Оже-Альяссим превзошел всех, ухитрившись выступить сразу на четырех турнирах. Молодой канадец в Роттердаме и Марселе добирался до финала, но завоевать премьерный титул ему так и не удалось. У Оже-Альяссима 0-5 в финалах турниров АТР (0-10 по сетам), и вряд ли его сильно утешит тот факт, что во Франции и Нидерландах он проигрывал действительно лучшим игрокам – Стефаносу Циципасу и Гаэлю Монфису.

Кандидаты на вхождение в топ-10: Дэн Эванс (Великобритания), Стэн Вавринка (Швейцария), Каспер Рууд (Норвегия), Душан Лайович (Сербия) и Даниил Медведев (Россия).