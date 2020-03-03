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Power Ranking АТР-тура: Джокович доминирует, Монфис выше Надаля

Теннис
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UA-Футбол называет главных действующих лиц мужского тенниса по итогам первых месяцев 2020 года.

Power Ranking АТР-тура: Джокович доминирует, Монфис выше Надаля
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Все турниры февраля в АТР-туре:

Монпелье (АТР-250 с призовым фондом €606,350). Титул – Гаэль Монфис (Франция). Финалист – Вашек Поспишил (Канада).

Пуна (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Титул – Иржи Веселы (Чехия). Финалист – Егор Герасимов (Беларусь).

Кордоба (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Титул – Кристиан Гарин (Чили). Финалист – Диего Шварцман (Аргентина).

Роттердам (АТР-500 с призовым фондом €2,155,295). Титул – Гаэль Монфис (Франция). Финалист – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Нью-Йорк (АТР-250 с призовым фондом $804,180). Титул – Кайл Эдмунд (Великобритания). Финалист – Андреас Сеппи (Италия).

Буэнос-Айрес (АТР-250 с призовым фондом $696,280). Титул – Каспер Рууд (Норвегия). Финалист – Педро Соуза (Португалия).

Рио-да-Жанейро (АТР-500 с призовым фондом $1,915,485). Титул – Кристиан Гарин (Чили). Финалист – Джанлука Маджер (Италия).

Марсель (АТР-250 с призовым фондом €769,670). Титул – Стефанос Циципас (Греция). Финалист – Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Делрей Бич (АТР-250 с призовым фондом $673,655). Титул – Райли Опелка (США). Финалист – Йосихито Нисиока (Япония).

Дубай (АТР-500 с призовым фондом $2,950,420). Титул – Новак Джокович (Сербия). Финалист – Гаэль Монфис (Франция).

Акапулько (АТР-500 с призовым фондом $2,000,845). Титул – Рафаэль Надаль (Испания). Финалист – Тэйлор Фриц (США).

Сантьяго (АТР-250 с призовым фондом $674,730). Титул – Тьяго Сейбот (Бразилия). Финалист – Каспер Рууд (Норвегия).

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 18-0

Лучший результат в сезоне – титул на ATP Cup, титул на Australian Open, титул в Дубае

На дворе уже март – Джокович до сих пор идет без поражений, а с учетом прошлогоднего финала Кубка Дэвиса в Испании победная серия серба составляет 21 матч.

В Дубае Новак в очередной раз напомнил, что на матч-болах соперника для него игра только начинается. Полуфинальный триллер против Гаэля Монфиса серб вытащил со счета 2:6, 1:3, а на тайбрейке отыграл тройной матч-бол, после чего без в решающем сете без проблем добил обессиленного бойфренда Элины Свитолиной. А дальше был финал против Стефаноса Циципаса и будничная победа в двух сетах (6:3, 6:4).

Ну вот как этого человека можно обыграть, если он способен вытаскивать такие мячи?

Доминик Тим (Австрия, №3 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 9-4

Лучший результат в сезоне – финал Australian Open

Тим после изнурительного похода за титулом в Мельбурне перед двумя Мастерсами на харде зачем-то поехал испытывать свою выносливость на грунте в Рио-да-Жанейро. Получилось так себе – в дождливой Бразилии австриец потратил почти пять часов на выход в четвертьфинал, а затем неожиданно проиграл малоизвестному Джанлуке Маджеру. И очков не заработал, и полноценно не смог отдохнуть после Открытого чемпионата Австралии.

Новую неделю Доминик Тим начал в статусе третьей ракетки мира, потеснив самого Роджера Федерера. Он полностью заслужил быть на этом месте, но над турнирным графиком в будущем его команде все же стоит поработать.

Гаэль Монфис (Франция, №9 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 16-3

Лучший результат в сезоне – титулы в Роттердаме и Монпелье

До 2020 года Монфис ни разу в своей продолжительной карьере не выигрывал больше одного титула за сезон. К началу марта у француза уже два победных турнира, а ведь могло быть и три, если бы не дрожащие руки на матч-болах в полуфинале в Дубае против Новака Джоковича, которого Гаэль впервые пытался обыграть с 17-й попытки.

Монфис на закате карьеры сумел найти идеальный баланс между своим артистизмом и феноменальной физической формой. Прямо сейчас он железно входит в топ-5 лучших теннисистов мира. И как же приятно, что в успехе француза есть частичка нашей Элины Свитолиной.

Рафаэль Надаль (Испания, №2 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 13-3

Лучший результат в сезоне – титул в Акапулько, финал ATP Cup

Надаль почти месяц отдыхал с момента поражения от Доминика Тима в четвертьфинале Australian Open. Камбэк грунтового короля состоялся в Акапулько и принес ему 85-й титул в карьере.

Да, на пути к триумфу в Мексике Рафа так и не встретился с Александром Зверевым, Стэном Вавринкой или Ником Кирьосом, но в этом вина исключительно его потенциальных соперников. Сам же Надаль в Акапулько был безупречен – он не проиграл ни одного сета и только в одном матче позволил сопернику взять больше шести геймов.

Андрей Рублев (Россия, №14 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 15-3

Лучший результат в сезоне – титулы в Аделаиде и Дохе

В свои 22 года Рублев может похвастаться впечатляющей стабильностью – в текущем сезоне россиянин на каждом турнире выигрывал как минимум по два матча, а по количеству побед в 2020 году Андрей идет впереди многих фигурантов этого списка.

После Australian Open Рублев в Роттердаме и Дохе дважды остановился в 1/4 финала, проиграв соответственно Филипу Крайиновичу и Дэну Эвансу. Эти осечки не помешали ему взобраться на рекордную в карьере 14-ю позицию в рейтинге АТР.

В прошлом году Андрей Рублев в Майами и Индиан-Уэллсе одержал только три победы, а это значит, что совсем скоро теннисист из Москву может включиться в гонку за топ-10.

Кристиан Гарин (Чили, №18 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-6

Лучший результат в сезоне – титулы в Рио-да-Жанейро и Кордобе

Превосходный месяц для чилийского эксперта по грунту и закономерное попадание в топ-10 самых «горячих» теннисистов сезона.

Февраль Гарин начал с трех волевых побед кряду в Кордобе, включая неожиданный успех в финале против местного фаворита Диего Шварцмана (2:6, 6:4, 6:0).

А поездка в Рио-да-Жанейро принесла Кристиану его первый в карьере титул категории АТР-500. Не обошлось и без везения, ведь на пути к трофею чилиец обыграл всего одного теннисиста из 80 мирового рейтинга.

Александр Зверев (Германия, №7 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 6-5

Лучший результат в сезоне – полуфинал Australian Open

Зверев остается в топ-10 только благодаря своему прорыву на кортах Открытого чемпионата Австралии. В Акапулько немец в статусе второго сеяного должен был стать главной угрозой для Рафаэля Надаля, но Александр уже во втором раунде с девятью двойными ошибками и нулевым показателем в реализации брейк-поинтов неожиданно проиграл американскому середняку Томми Полу (3:6, 4:6).

Стефанос Циципас (Греция, №6 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-5

Лучший результат в сезоне – титул в Марселе, финал в Дубае

Циципас после неудачного выступления на Australian Open в феврале за 20 дней провел 11 матчей и выиграл 9 из них.

Для начала Стефанос провалился в Роттердаме (поражение от Альяжа Бедене во втором круге), но в Марселе в пяти матчах не проиграл ни одного сета и впервые в карьере защитил титул.

В Дубае Циципас добился максимального результата, дойдя до финала против Новака Джоковича. Почему максимального? Объективно, серб в его нынешней форме сейчас находится в отдельной лиге, куда Циципасу хода нет.

Роджер Федерер (Швейцария, №4 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 5-1

Лучший результат в сезоне – полуфинал Australian Open

Все уже давно в курсе, что Федерер перенес операцию на правом колене, а его возвращение в тур состоится не ранее лета. Три года назад легендарный швейцарец вернулся после операции и выиграл еще три турнира Большого шлема. Хочется верить, что и в этот раз камбэк Маэстро не обойдется без больших побед. А пока давайте пожелаем Роджеру успешной реабилитации. Он на 100% еще не сказал своего последнего слова.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, №20 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 13-9

Лучший результат в сезоне – финалы в Роттердаме и Марселе

В феврале Оже-Альяссим превзошел всех, ухитрившись выступить сразу на четырех турнирах. Молодой канадец в Роттердаме и Марселе добирался до финала, но завоевать премьерный титул ему так и не удалось. У Оже-Альяссима 0-5 в финалах турниров АТР (0-10 по сетам), и вряд ли его сильно утешит тот факт, что во Франции и Нидерландах он проигрывал действительно лучшим игрокам – Стефаносу Циципасу и Гаэлю Монфису.

Кандидаты на вхождение в топ-10: Дэн Эванс (Великобритания), Стэн Вавринка (Швейцария), Каспер Рууд (Норвегия), Душан Лайович (Сербия) и Даниил Медведев (Россия).

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Доминик Тим Гаэль Монфис АТР
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