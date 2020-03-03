Надаль обыграл Димитрова в выставочном матче

19-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль и представитель Болгарии Григор Димитров провели выставочный матч в Атланте (США). Вторая ракетка мира одержал победу.

Рафаэль Надаль - Григор Димитров 7:5, 6:3

Встреча состоялась на арене Energy Center и собрала 11 тыс. зрителей. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд Надаля и в Федерацию тенниса США, которая занималась организацией и продвижением встречи, сообщает Tennis.bg.

На минувшей неделе Рафаэль стал победителем турнира в Акапулько (Мексика).