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Надаль обыграл Димитрова в выставочном матче

Теннис
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Испанец оказался сильнее в двухсетовом матче

Надаль обыграл Димитрова в выставочном матче
Новина українською

19-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль и представитель Болгарии Григор Димитров провели выставочный матч в Атланте (США). Вторая ракетка мира одержал победу.

Рафаэль Надаль - Григор Димитров 7:5, 6:3

Встреча состоялась на арене Energy Center и собрала 11 тыс. зрителей. Вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд Надаля и в Федерацию тенниса США, которая занималась организацией и продвижением встречи, сообщает Tennis.bg.

На минувшей неделе Рафаэль стал победителем турнира в Акапулько (Мексика).

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В статье: Рафаэль Надаль
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