Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три челленджера в Южной Корее перенесены из-за коронавируса
Они перенесены на август
На официальном сайте ATP был опубликован обновлённый календарь тура. Изменения в графике связаны со вспышкой коронавируса. Три турнира категории "челленджер" были перенесены на август, а турнир в китайском городе Аньнине был отменён. Ранее сообщалось о переносе челленджера в Мадриде (Испания).
"Вспышка коронавируса является причиной отмены многих спортивных мероприятий по всему миру. Мы контактируем с организаторами и здравоохранительными организациями стран, в которых проходят турниры. Здоровье организаторов, игроков и болельщиков является нашим главным приоритетом. Мы продолжаем следить за развитием ситуации", – заявили в ATP.
Аньнин (Китай), 20 апреля 2020 года – отменён
Сеул (Южная Корея), 27 апреля 2020 года – перенесён на август
Пусан (Южная Корея), 4 мая 2020 года – перенесён на август
Кванджу (Южная Корея), 11 мая 2020 года – перенесён на август.