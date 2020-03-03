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Маррей возобновил тренировки после травмы

Теннис
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Последний раз он появлялся на корте в ноябре 2019 года

Маррей возобновил тренировки после травмы
Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей, восстанавливающийся после очередной травмы бедра приступил к тренировкам на корте. Шотландец выложил в "Инстаграме" видео с работой на корте.

Маррей не принимал участия в турнирах с ноября 2019 года. Тогда он выступал за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса. До этого спортсмен перенёс операцию на бедре, ему заменили сустав. Из-за сильных болей Энди говорил, что планирует завершить карьеру. Но после операции ему удалось снова вернуться на корт.

В июне Маррей в паре с испанцем Фелисиано Лопесом победил в Лондоне, завоевав титул на первом же турнире после возвращения. А в октябре 2019 года Маррей выиграл турнир в Антверпене в одиночном разряде.

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В статье: Энди Маррей
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