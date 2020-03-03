  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стаховский может завершить карьеру в 2020-м году
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стаховский может завершить карьеру в 2020-м году

Теннис
(1 голосов)

Теннисисту 34 года

Стаховский может завершить карьеру в 2020-м году
Новина українською

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал о том, что может завершить карьеру после участия в розыгрыше Wimbledon в 2020 году. Теннисиста цитирует XSport со ссылкой на Tennis World USA.

"Я сосредоточен на крупных турнирах, потому что у меня все меньше мотивации играть на "Челленджерах". Возможно, я не буду выступать на нескольких турнирах в Азии. Моя цель - Олимпиада. Если мне не удастся попасть на нее, то не исключаю, что Wimbledon-2020 станет для меня последним турниром.

Мне уже 34 года, я построил неплохую карьеру. Однако я не молодею, а в рейтинге занимаю 150-ю позицию. Я работаю над всеми аспектами своей игры, но результат меня не удовлетворяет. Возможно, я слишком многого хочу".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...