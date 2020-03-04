Цуренко вышла во второй круг в Индиан-Уэллсе

В первом круге Oracle Challenger Series Леся Цуренко за 1 часа и 50 минут справилась со 198-й ракеткой мира Даниэль Лао (6:3, 3:6, 6:1). Киевлянка сделала 11 брейков и отдала 8 геймов на своей подаче.

Следующей соперницей Цуренко в Индиан-Уэллсе станет 16-я сеяная Варвара Грачова, которая в мировом рейтинге замыкает топ-100.

Цуренко в Индиан-Уэллсе прервала серию из двух поражений подряд. В последний раз с победой Леся покидала корт в середине февраля, когда вышла в финал турнира в Каире.

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