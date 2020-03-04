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Свитолина: Каждый матч много значит для меня

Теннис
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Элина Свитолина комментирует свой успешный старт в Монтеррее.

Свитолина: Каждый матч много значит для меня
Новина українською

Свитолина в первом круге турнира WTA в Мексике за 61 минуту обыграла Данку Ковинич (6:3, 6:2). Украинка сделала три брейка, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта.

"Я качественно отыграла этот матч, хорошо сыграла на подаче, что придавало мне много уверенности. Я в предвкушении от выступления в Мексике. Здорово выиграть здесь свой первый матч.

Когда ты лидер посева, то это немного добавляет давления, но я стараюсь к каждому матчу относиться как к последнему, каждый матч много для меня значит", - отметила украинка.

Во втором круге в Монтеррее Элина Свитолина сыграет с белоруской Ольгой Говорцовой (№142 рейтинга WTA).

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В статье: Элина Свитолина
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