Свитолина: Каждый матч много значит для меня

Свитолина в первом круге турнира WTA в Мексике за 61 минуту обыграла Данку Ковинич (6:3, 6:2). Украинка сделала три брейка, а на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта.

"Я качественно отыграла этот матч, хорошо сыграла на подаче, что придавало мне много уверенности. Я в предвкушении от выступления в Мексике. Здорово выиграть здесь свой первый матч.

Когда ты лидер посева, то это немного добавляет давления, но я стараюсь к каждому матчу относиться как к последнему, каждый матч много для меня значит", - отметила украинка.

Во втором круге в Монтеррее Элина Свитолина сыграет с белоруской Ольгой Говорцовой (№142 рейтинга WTA).