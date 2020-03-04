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Клийстерс проиграла второй матч после возобновления карьеры
Титулованная бельгийка пока не может выйти на победную тропу.
В первом круге турнира в Монтеррее Ким Клийстерс в двух сетах (3:6, 5:7) проиграла 16-й ракетке мира Йоханне Конте.
Клийстерс в матче с британкой не заработала ни одного брейк-поинта и отдала три гейма на своей подаче.
Поражение от Конты стало для Клийстерс вторым с момента возобновления карьеры после 8-летнего перерыва. В феврале бывшая первая ракетка мира в Дубае в двух сетах уступила Гарбинье Мугурусе.
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