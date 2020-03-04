Циципас: Хотелось бы добиться таких результатов, как Джокович

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о результатах серба Новака Джоковича в 2020 году. Первая ракетка мира выиграл 21 матч подряд, он остаётся непобедимым.

"Лично я думаю, что такая победная серия возможна. Не удивлён, что ему это удалось. Хотелось бы тоже достичь таких результатов однажды.

Думаю, что здесь сочетание хорошего восстановления, правильного календаря. Также важно питание. Отмечу и психологию, важно, чтобы в голове была ясность, ничего не отвлекало. Хоть я иногда и играю в очень хороший теннис, таких результатов у меня никогда не было. Тем не менее я считаю, что это возможно. Большое уважение Новаку за это", — приводит слова греческого теннисиста Times of India.