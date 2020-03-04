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Клейстерс отреагировала на второе поражение подряд после возобновления карьеры
Теннисистка не может поймать свою игру
Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс поделилась впечатлениями от второго поражения кряду после возобновления карьеры.
"Чувствую, что некоторые вещи стали лучше, а в некоторых мне ещё нужно прибавить. Именно поэтому проводить матчи — это хорошо. В Дубае я не очень хорошо начала поединок, потому что была ошеломлена, а сегодня всё началось неплохо. Я подавала гораздо лучше, чем там. Это позитивные моменты. Но мне нужно прибавлять, я буду упорно работать над этим.
Я играла в разных поколениях, с разными соперницами. Я всё ещё хочу концентрироваться на том, что делаю и как себя чувствую. Хочу начать читать своих соперниц. Это процесс, в который нужно верить. Хочу прогрессировать с каждым матчем. Я бы хотела двигаться вперёд большими шагами, но должна сосредоточиться на маленьких и прибавлять день за днём", — цитирует Клейстерс официальный сайт тура.
Напомним, что Ким является четырёхкратной победительницей турниров "Большого шлема". Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011).