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Монтеррей. Бондаренко проигрывает шведке во втором круге

Теннис
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Украинка не смогла во второй раз в сезоне выйти в четвертьфинал турнира WTA.

Монтеррей. Бондаренко проигрывает шведке во втором круге
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Свой шанс в матче с шестой сеяной Ребеккой Петерсон Екатерина Бондаренко упустила в первом сете, по ходу которого вела 3:1 с брейком и имела шесть брейк-поинтом. Украинка не защитила свое преимущество и отдала сет на тайбрейке.

Во второй партии Бондаренко при счете 3:5 отыграла на своей подаче три матч-бола, затем сделала обратный брейк, но тут же провалила свою подачу и больше в игру вернуться не смогла.

Екатерина Бондаренко в Монтеррее заработала 3600 долларов призовых и 30 очков в рейтинг WTA.

Монтеррей. WTA International с призовым фондом $275,000. 2-й раунд

Екатерина Бондаренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:7, 5:7

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В статье: Катерина Бондаренко Ребекка Петерсон
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