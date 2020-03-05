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Монтеррей. Бондаренко проигрывает шведке во втором круге
Украинка не смогла во второй раз в сезоне выйти в четвертьфинал турнира WTA.
Свой шанс в матче с шестой сеяной Ребеккой Петерсон Екатерина Бондаренко упустила в первом сете, по ходу которого вела 3:1 с брейком и имела шесть брейк-поинтом. Украинка не защитила свое преимущество и отдала сет на тайбрейке.
Во второй партии Бондаренко при счете 3:5 отыграла на своей подаче три матч-бола, затем сделала обратный брейк, но тут же провалила свою подачу и больше в игру вернуться не смогла.
Екатерина Бондаренко в Монтеррее заработала 3600 долларов призовых и 30 очков в рейтинг WTA.
Екатерина Бондаренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:7, 5:7