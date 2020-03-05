Монтеррей. Бондаренко проигрывает шведке во втором круге

Свой шанс в матче с шестой сеяной Ребеккой Петерсон Екатерина Бондаренко упустила в первом сете, по ходу которого вела 3:1 с брейком и имела шесть брейк-поинтом. Украинка не защитила свое преимущество и отдала сет на тайбрейке.

Во второй партии Бондаренко при счете 3:5 отыграла на своей подаче три матч-бола, затем сделала обратный брейк, но тут же провалила свою подачу и больше в игру вернуться не смогла.

Екатерина Бондаренко в Монтеррее заработала 3600 долларов призовых и 30 очков в рейтинг WTA.

Монтеррей. WTA International с призовым фондом $275,000. 2-й раунд

Екатерина Бондаренко (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:7, 5:7