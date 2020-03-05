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Индиан-Уэллс. Цуренко вышла в третий раунд, Завацкая выбыла

Теннис
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Результаты матчей украинок на турнире WTA 125k Series в США.

Индиан-Уэллс. Цуренко вышла в третий раунд, Завацкая выбыла
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Леся Цуренко во втором круге Oracle Challenger Series отметилась волевой победой над 16-й сеяной Варварой Грачевой (0:6, 6:4, 6:2). Матч продолжался более двух часов.

Катарина Завацкая в матче второго раунде не смогла справиться с китаянкой Чжу Линь (3:6, 6:7). Во втором сете украинка отыгралася со счета 5:3, но в решающий момент не защитила свою подачу и проиграла матч на тайбрейке

Леся Цуренко в третьем раунде в Индиан-Уэллсе сыграет с британкой Кэти Бултер, а улов Катарины Завацкой на турнире составил всего 1575 долларов призовых и 8 очков в рейтинг WTA.

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В статье: Леся Цуренко Катарина Завацкая
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