Стаховский откроет матч Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя

В пятницу на кортах Дворца спорта "Юность" будут сыграны два одиночных матча. Первыми сыграют Сергей Стаховский и Цзэн Чжуньсинь, а затем состоится матч между Ильей Марченко и У Дунлинем.

Субботняя программа большого тенниса в Запорожье состоит из трех матчей:

Денис Молчанов/Владислав Орлов – Цзэн Чжуньсинь/Се Чэнпэн

Сергей Стаховский – У Дунлинь

Илья Марченко – Цзэн Чжуньсинь.

Победитель матча Кубка Дэвиса между Украиной и Китайским Тайбэем в сентябре проведет матч за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса 2021 года против одной из сборных, которая проиграет на отборочном этапе этого сезона.