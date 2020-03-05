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Стаховский откроет матч Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя

Теннис
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Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса в Запорожье.

Стаховский откроет матч Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя
Новина українською

В пятницу на кортах Дворца спорта "Юность" будут сыграны два одиночных матча. Первыми сыграют Сергей Стаховский и Цзэн Чжуньсинь, а затем состоится матч между Ильей Марченко и У Дунлинем.

Субботняя программа большого тенниса в Запорожье состоит из трех матчей:

Денис Молчанов/Владислав Орлов – Цзэн Чжуньсинь/Се Чэнпэн

Сергей Стаховский – У Дунлинь

Илья Марченко – Цзэн Чжуньсинь.

Победитель матча Кубка Дэвиса между Украиной и Китайским Тайбэем в сентябре проведет матч за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса 2021 года против одной из сборных, которая проиграет на отборочном этапе этого сезона.

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В статье: Сергей Стаховский Кубок Дэвиса
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