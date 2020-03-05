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Стаховский откроет матч Кубка Дэвиса против Китайского Тайбэя
Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса в Запорожье.
В пятницу на кортах Дворца спорта "Юность" будут сыграны два одиночных матча. Первыми сыграют Сергей Стаховский и Цзэн Чжуньсинь, а затем состоится матч между Ильей Марченко и У Дунлинем.
Субботняя программа большого тенниса в Запорожье состоит из трех матчей:
Денис Молчанов/Владислав Орлов – Цзэн Чжуньсинь/Се Чэнпэн
Сергей Стаховский – У Дунлинь
Илья Марченко – Цзэн Чжуньсинь.
Победитель матча Кубка Дэвиса между Украиной и Китайским Тайбэем в сентябре проведет матч за выход в квалификацию Финала Кубка Дэвиса 2021 года против одной из сборных, которая проиграет на отборочном этапе этого сезона.